PAIGC condena organização regional por insistir em reconhecer Governo da Guiné-Bissau

Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) congratularam-se quinta-feira com a aprovação do programa de Governo, liderado por Nuno Nabiam, pelo parlamento da Guiné-Bissau.

O PAIGC "condena com firmeza a posição da CEDEAO ao caucionar um golpe de Estado e reconhecer um Governo imposto pelo uso da força, minando dessa forma as condições de diálogo com vista à resolução definitiva da crise pós-eleitoral na Guiné-Bissau", referiu, em comunicado.

O partido, vencedor das legislativas de 2019, denunciou também a "tentativa de alguns chefes de Estado de alguns países membros da CEDEAO em impor a sua agenda na Guiné-Bissau contra os interesses do povo guineense".

Na nota, o PAIGC alertou para os "perigos de reconhecimento de um poder conquistado pela força e baseado na repressão e violência e que não oferece nenhuma perspetiva de consolidação da paz e de estabilidade política".

O partido, liderado por Domingos Simões Pereira, denuncia igualmente violações "sistemáticas" dos direitos humanos, "repressão e violência contra cidadãos indefesos" e perseguição a membros do Governo liderado por Aristides Gomes.

O PAIGC volta a apelar à comunidade internacional para "promover esforços concertados" para assegurar o "restabelecimento da ordem constitucional e a garantir a estabilidade política na Guiné-Bissau".

O parlamento da Guiné-Bissau aprovou no final de junho o programa de Governo apresentado pelo primeiro-ministro guineense, Nuno Nabiam, com votos de cinco deputados do PAIGC.

O PAIGC venceu as legislativas de 2019 e formou um Governo liderado por Aristides Gomes, mas foi demitido por Umaro Sissoco Embaló, logo após ter tomado posse como Presidente da Guiné-Bissau.

Umaro Sissoco Embaló nomeou Nuno Nabiam para o cargo de primeiro-ministro.

A tomada de posse de Umaro Sissoco Embaló está envolta em polémica, porque o Supremo Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre um recurso de contencioso eleitoral apresentado pelo candidato Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, que disputou a segunda volta das presidenciais com o atual Presidente.

Sissoco Embalo foi considerado vencedor do escrutínio pela Comissão Nacional de Eleições e mais tarde pela CEDEAO, levando ao seu reconhecimento pelos restantes parceiros internacionais da Guiné-Bissau.