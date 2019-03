PAIGC é o "único com programa credível", diz Domingos Simões Pereira

Lusa04 Mar, 2019, 07:19 | Mundo

"O programa do PAIGC é de facto o único programa credível, sério, que é apresentado no sentido de resgatar o país, tirar o país do marasmo que tem vivido durante estes anos e propor um programa de desenvolvimento", disse em entrevista à Lusa, durante um comício em Farim, sua terra natal, Domingos Simões Pereira.

Segundo o antigo primeiro-ministro, a proposta do PAIGC para governar o país nos próximos quatro anos "abarca várias áreas", desde as reformas até ao crescimento económico, passando pela construção de infraestruturas, valorização do capital humano e natural e política externa.

"É um programa que pensa o país no seu todo e propõe fórmulas muito concretas de crescimento, de estabilidade e de reformas, para que o desenvolvimento seja não só possível, como sustentável", disse.

Domingos Simões Pereira, que foi demitido do cargo de primeiro-ministro da Guiné-Bissau em 2015, depois de o seu partido ter vencido as legislativas de 2014, considerou que o povo guineense poderá decidir dar a maior absoluta ao seu partido.

"As instituições da República têm provado alguma incapacidade em compreender e respeitar as regras do jogo democrático, resta ao povo dar o seu veredicto e outorgar a alguém a competência de em seu nome poder governar o país. É isso que temos pedido, é isso que nós exigimos como condição para tirar o país da situação em que se encontra", salientou.

O presidente do PAIGC afirmou também que as legislativas de 10 de março podem ser um "ponto de partida muito importante" para mudar os destinos do país e que os guineenses compreenderam muito bem a crise política vivida nos últimos anos.

"Penso que o povo guineense compreende muito bem, que a decisão que tomar no dia 10 de março irá marcar o futuro deste país. Portanto, eu acredito ao votar PAIGC e a outorgar uma maioria absoluta, o povo guineense está a sancionar aquilo que foi a decisão tomada, completamente inútil, completamente desnecessária de interromper uma governação que todos aplaudiam não só os atores políticos nacionais, não só a sociedade civil, mas também os parceiros internacionais, que reconheciam na governação que estava a ter lugar entre 2014 e 2015 como um novo começo para a Guiné-Bissau", disse.

Depois da demissão de Domingos Simões Pereira em 2015, a Guiné-Bissau teve mais seis primeiros-ministros.

"Infelizmente para muita gente quando a Guiné-Bissau ganha, eles perdem, então tinham de investir em interromper esse curso da governação, mas felizmente a democracia produz esta magia de devolver ao povo quem é o seu legítimo representante", sublinhou o antigo secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Às eleições legislativas de 10 de março concorrem 21 partidos políticos, que vão disputar o voto de mais de 761 mil eleitores.