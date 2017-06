PAIGC realiza primeira convenção do partido entre quinta-feira e sábado em Bissau

Lusa 19 Jun, 2017, 17:10 | Mundo

"A Convenção Nacional é, nos termos dos estatutos do PAIGC, um fórum de debate de ideias, de consulta e orientação política do partido. Normalmente, este fórum tem debate quando existem problemas quer no partido, quer no país", afirmou João Bernardo Vieira, porta-voz do partido.

Segundo João Bernardo Vieira, a direção do PAIGC decidiu organizar o fórum para "aprofundar um conjunto de questões que são preocupações quer do partido, quer do país".

"Teremos 600 delegados na convenção, que foram recrutados no âmbito de um processo de escolha nas bases", disse.

A convenção terá um conjunto de temas em debate, incluindo os princípios e fundamentos ideológicos do PAIGC, estatutos do partido, o papel das mulheres o partido e a democracia, corrupção.

Durante a convenção, também será debatido o melhor regime político para a Guiné-Bissau, se é o semipresidencialismo ou o presidencialismo, acrescentou.