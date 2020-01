PAIGC repudia comunicado da CEDEAO a felicitar Umaro Sissoco Embaló

"O PAIGC repudia com veemência e sem reservas a afirmação que é feita de reconhecimento dos resultados ditos definitivos das eleições presidenciais", refere, em comunicado, o partido que apoiou a candidatura de Domingos Simões Pereira, e que apresentou um recurso de contencioso eleitoral aos resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições.

Para o PAIGC, a CEDEAO tem obrigação de conhecer as leis da Guiné-Bissau e o conteúdo do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça e da sua aclaração que faz da "Comissão Nacional de Eleições parte de um processo em andamento, e que em substância vem determinar a inexistência de resultados eleitorais, nem provisórios e muito menos definitivos, mandando realizar o apuramento nacional `ab initio` dos resultados da segunda volta".

O partido lembra também que "nenhumas das disposições comunitárias, em circunstância nenhuma, devem contrariar e muito menos sobreporem-se à autonomia e independência" dos órgãos de soberania da Guiné-Bissau.

"Importa por isso sublinhar que o Supremo Tribunal de Justiça é o órgão judicial máximo da Guiné-Bissau, cujos acórdãos têm força obrigatória geral para todas as instituições públicas ou privadas sediadas no nosso território", refere o comunicado.

"O PAIGC considera por isso inusitado e sem propósito essa tomada de posição da CEDEAO e espera que tal só tenha resultado de algum lapso de atenção ou precipitação e nunca de uma intenção deliberada de condicionamento das instâncias nacionais de soberania", conclui.

A CEDEAO felicitou hoje Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor das eleições presidenciais da Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), e pediu a conclusão do processo para que o Presidente eleito possa ser investido no cargo.

O processo eleitoral guineense está mergulhado em polémica, com o assunto a ser analisado pelo Supremo Tribunal de Justiça nas suas competências de tribunal eleitoral.

O candidato Domingos Simões Pereira não aceita os resultados eleitorais, acusando a CNE de falhas graves nos procedimentos previstos na lei e alegando que potencia suspeitas de fraude eleitoral.

O Supremo Tribunal de Justiça ordenou à CNE para realizar o apuramento nacional dos resultados, diligências que o organismo disse já ter feito, antes de publicar os resultados que dão Umaro Sissoco Embaló como vencedor das eleições.

O parlamento e o Governo já disseram que sem a realização das diligências exigidas pelo Supremo Tribunal de Justiça não poderão dar posse a Umaro Sissoco Embaló.

MSE // LFS

Lusa/Fim