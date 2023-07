PAIGC vai propor Domingos Simões Pereira para presidente do parlamento da Guiné-Bissau

"O comité central do PAIGC escolheu Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC e coordenador da coligação PAI - Terra Ranka como seu candidato ao cargo de presidente da Assembleia Nacional Popular para a XI legislatura", anunciou o partido no final do encontro.

Domingos Simões Pereira é líder do PAIGC e coordenador da coligação Plataforma da Aliança Inclusiva -- Terra Ranka, que venceu com maioria absoluta as legislativas de 04 de junho na Guiné-Bissau, conseguindo eleger 54 dos 102 deputados do parlamento.

Para o cargo de primeiro vice-presidente, o PAIGC vai propor Califa Seide, que liderava a bancada parlamentar do partido na legislatura que agora termina.

O segundo vice-presidente do parlamento será indicado pelo Movimento da Alternância Democrática (Madem-G15), segundo partido mais votado nas legislativas.

Os novos deputados do parlamento da Guiné-Bissau tomam posse na quinta-feira, numa sessão onde também será escolhido o novo presidente e vice-presidentes da Assembleia Nacional Popular.