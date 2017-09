Pais da criança lusodescendente desaparecida pedem respeito pela dor da família

Rosário Salgueiro - RTP05 Set, 2017, 18:31 / atualizado em 05 Set, 2017, 18:33 | Mundo

Os pais da menina negam ainda conhecer o homem de 34 anos detido preventivamente como suspeito de estar envolvido no desaparecimento da criança de 9 anos.



Várias fontes presentes no casamento, onde a menina lusodescendente desapareceu, disseram sempre que o suspeito era amigo do pai e do noivo.



Joaquim Araújo e a mulher, neste comunicado agora revelado, pedem respeito pela intimidade e momento de dor da família. Garantem ainda que vão constituir-se parte civil neste processo e não vão falar à imprensa.



Durante o dia de hoje, e ao longo de mais de 8 horas, a polícia esteve na casa onde vive o suspeito detido pelas autoridades. Fizeram buscas na expetativa de encontrar mais vestígios que os levem a encontrar a criança lusodescendente.