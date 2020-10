País de Gales ordena confinamento obrigatório

O regresso ao recolhimento vai obrigar a que todos os cidadãos permaneçam em casa até ao dia 9 de Novembro e ao encerramento das empresas não essenciais.



O teletrabalho volta a entrar em funcionamento e fecham-se os locais de culto exceto para casamentos e batizados.



As autoridades querem provocar aquilo que chamaram de "choque brusco e rápido" no combate ao novo coronavírus.



A Irlanda do Norte já tinha feito o mesmo em várias regiões do país.