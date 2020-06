Pais de Maddie sob grande a expectativa após revelação de novos dados

Rogério Alves em entrevista à SIC Notícias afirma agora que o casal McCann está com grandes espectativas, depois de ter sido identificado um novo suspeito no caso Maddie McCann, 13 anos após o desaparecimento da criança britânica.A polícia britânica, em conjunto com a polícia alemã, acredita que um homem de 43 anos, que está a cumprir pena de prisão em território germânico, pode ter estado envolvido no crime.Este homem terá vivido no Algarve durante períodos entre 1995 e 2007 e registos telefónicos colocam-no na área da Praia da Luz no dia em a criança inglesa desapareceu.Ouvido pela rádio BBC, esta manhã, o porta-voz dos McCann, Clarence Mitchell, sublinhou a importância de saber o que se passou naquela noite.O porta-voz dos McCann, salienta a relevância deste desenvolvimento na investigação ao desaparecimento de Maddie.