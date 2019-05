Países africanos pedem permissão para a venda de marfim

RTP21 Mai, 2019, 18:34 | Mundo

Os três países sul-africanos, onde habitam 61 por cento de todos os elefantes desse continente, irão propor esta alteração na conferência da CITES que irá iniciar-se quinta-feira no Sri Lanka. A última tentativa aconteceu na conferência de 2016, mas o apelo foi na altura rejeitado.



A CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção) é responsável por assegurar que o comércio de animais e plantas não coloca em risco a sua sobrevivência no estado selvagem, sendo expectável que volte a rejeitar o pedido dos três países africanos.



De acordo com o ministro da Informação do Zimbábue, citado pelo The Guardian, já se passaram 13 anos desde a última venda de marfim no país.



“O nosso armazenamento de marfim vale mais de 300 milhões de dólares e não podemos vendê-lo porque os países onde não há elefantes estão a dizer aos países que os têm o que devem fazer com os seus animais”, declarou o secretário do ministro.

“As pessoas estão a morrer”

O Zimbábue irá ainda pedir separadamente à CITES permissão para vender alguns dos elefantes do país, em grande parte devido à escalada de incidentes entre pessoas e estes animais.Entre 2012 e 2018, o Zimbábue vendeu 98 elefantes, especialmente à China.



Nos últimos cinco anos morreram cerca de 200 pessoas devido a ataques de elefantes. Estima-se que 40 por cento destas mortes tenham ocorrido em casos em que os animais invadiram habitats humanos em busca de água.



“As pessoas estão a morrer. Este ano já morreram quatro pessoas” pisadas por estes animais, referiu um porta-voz da Autoridade de Gestão de Parques e Vida Selvagem do Zimbábue. “Estamos a pedir que nos oiçam. Estão a morrer pessoas e a perder-se meios de subsistência. Não podemos apenas sentar-nos e assistir. É uma grande ameaça”.





“Estamos a enfrentar a seca. Como é que vamos cuidar destes elefantes? É por isso que pedimos que seja levantada a proibição do comércio”, sustentou o porta-voz.





O Zimbábue possui cerca de 85 mil elefantes, mas os parques nacionais de conservação da espécie só têm capacidade para 55 mil.



Aumento populacional



O Governo do país tem estado a desenvolver uma política que permita a diminuição do número de conflitos entre pessoas e animais selvagens, frisando que a venda de elefantes contribuiria positivamente neste sentido.



A mesma autoridade garante que os agricultores que vivem perto de áreas de conservação já perderam mais de sete mil hectares de cultivos devido aos elefantes.Por outro lado,Apesar das críticas, o presidente do país, Mokgweetsi Masisi, considera que a caça aumentaria o turismo e permitiria simultaneamente uma melhor gestão da população de elefantes.Os elefantes africanos, os leões e os hipopótamos são três das espécies presentes nesse continente que surgem na lista de animais em risco de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza, pelo que necessitam de uma maior proteção.