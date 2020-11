Países árabes lamentam morte de "lutador" palestiniano

O secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) morreu num hospital em Jerusalém, onde foi internado a 18 de outubro, depois de ter sido infetado pelo novo coronavírus.

Num comunicado, a Liga Árabe indicou que o seu secretário-geral, Ahmed Aboul Gheit, tinha telefonado ao presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, para expressar as suas condolências pela morte do "grande lutador e patriota Saeb Erekat", e relembrou a "postura firme" deste "para servir a justa causa palestiniana".

O chefe da diplomacia do Egito, Sameh Shukri, apresentou as condolências à família do dirigente da OLP e à "liderança palestiniana pela morte do irmão e combatente Saeb Erekat", segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio.

"A causa palestiniana e todo o mundo árabe perderam um lutador persuasivo e constante, cuja causa e objetivos eram claros e legítimos, e que dedicou toda a sua vida a defender por meios diplomáticos sem descanso a devolução dos direitos do povo palestiniano, apesar de todos os obstáculos", adianta o texto.

A Corte Real da Jordânia também divulgou um comunicado a dar conta de um telefonema de condolências do rei Abdallah II a Abbas, qualificando a morte de Erekat de "tragédia".

Erekat integrou todas as equipas de negociadores com Israel desde 1991, com a notável exceção da que discutiu secretamente os acordos de Oslo em 1993.

A OLP anunciou a 09 de outubro que tinha sido infetado com o novo coronavírus, situação complicada com o facto de ter sido submetido a um transplante de pulmão em 2017.