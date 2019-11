Países árabes mais próximos de Israel, mas povo está com os palestinianos

"Hoje, muitos países árabes não veem a ameaça de Israel, pensam e realmente acreditam que (a ameaça) é do Irão e estão a tentar proteger-se", indica Nabil Abuznaid em entrevista à agência Lusa.

O diplomata lembra que "a Iniciativa de Paz Árabe de 2002 dizia que os Estados árabes e muçulmanos (...) reconhecerão e normalizarão as relações com Israel se Israel abandonar os territórios ocupados".

"A ocupação está a piorar dia a dia" nos territórios palestinianos, assinala, mas Abuznaid responsabiliza os Estados Unidos pela aparente mudança de posição dos governos árabes.

O Egito e a Jordânia foram os únicos países árabes que até agora assinaram tratados de paz com Israel, mas no início do mês o chefe da diplomacia israelita, Israel Katz, afirmou estar a tentar estabelecer pactos de não-agressão com os países árabes do Golfo, que não reconhecem o Estado hebreu, como prelúdio para futuros acordos de paz.

Israel tem multiplicado nos últimos tempos os gestos a favor de uma melhoria das relações com os estados do Golfo, mas, segundo Abuznaid, é Washington que pressiona os Estados árabes para que alterem a sua posição e façam a paz com Israel antes de estar resolvido o conflito israelo-palestiniano, "tentando fazer com que os países árabes sintam que a ameaça não é de Israel (...) é do Irão".

O representante da Autoridade Palestiniana em Lisboa recusa que os árabes se estejam a esquecer da situação palestiniana.

"Tem de ver duas coisas: o povo árabe e os governos. O povo árabe, todo ele, apoia os palestinianos no seu direito a terem um Estado como o resto do mundo e os Estados árabes estão sob pressão de Washington", explica.

Abuznaid refere que a Autoridade Palestiniana tem "relações calorosas com o mundo árabe", mas assinala que os palestinianos gostariam "de ver mais influência do mundo árabe no processo de paz" na base da posição expressa em 2002.

Para o diplomata, o problema é que a "pressão" dos Estados Unidos no sentido de uma mudança de posição dos países árabes "deu mais apoio a (primeiro-ministro israelita, Benjamin) Netanyahu".

O embaixador salienta que os palestinianos pouco podem fazer para alterar a sua situação e defende ser tempo de a "comunidade internacional dizer basta".

Considera, assim, que Portugal e os demais países da União Europeia (UE) "deviam reconhecer a Palestina como um Estado" porque tal "dificultaria o confisco israelita dos palestinianos".

O apoio financeiro da UE, que os palestinianos agradecem, é uma ajuda indireta a Israel, diz.

"Pela lei internacional, a força de ocupação deve (...) prestar serviços, educação, hospitais, às pessoas ocupadas", nota, indicando que os europeus "indiretamente estão a pagar o que os israelitas deveriam pagar".

"A Europa deveria fazer mais do que criticar Israel", um "medicamento" que "provou não ser útil", diz, assinalando que o que se tem verificado é "mais agressão, mais terra confiscada, mais colonatos, mais opressão".

Por isso o embaixador insiste que "é hora de tomar medidas mais sérias" para que os israelitas levem a Europa "a sério".

Abzunaid considera que o problema é que "enquanto os líderes de Israel, como Netanyahu, acharem que os Estados Unidos estão do seu lado, eles não precisam de mais ninguém" e "não se importam" com as críticas.

"É tempo de acabar com o sofrimento do povo palestiniano. Tempo de permitir que os palestinianos tenham o seu próprio Estado e também de Israel viver em paz sem guerras", afirma.