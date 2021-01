Países Baixos. Luta contra a Covid-19 incendeia as ruas pela terceira noite consecutiva

A estratégia do Executivo de Mark Rutte para fazer frente ao recrudescer da pandemia de Covid-19 fez subir a temperatura dos protestos, com grupos violentos a sequestrarem as ruas em vários pontos do país. As regras do confinamento e o recolher obrigatório imposto no passado sábado entre as 21h00 e as 4h30 continuou, pela terceira noite consecutiva, a ser violentamente contestada em protestos que obrigam as forças de segurança a deitar mão de toda a sua capacidade para controlarem a situação.