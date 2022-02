Países Baixos repatriam da Síria cinco neerlandesas ligadas ao Estado Islâmico

O governo dos Países Baixos retirou hoje cinco mulheres neerlandesas e os seus 11 filhos do campo de detenção de Al Roj, no nordeste da Síria, que alberga famílias dos combatentes `jihadistas` do grupo Estado Islâmico (EI).