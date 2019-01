Países da África Austral pedem que queixas sejam resolvidas pela Constituição

Lusa17 Jan, 2019, 17:06 | Mundo

A cimeira da "dupla troika" da organização -- Angola, Namíbia, África do Sul, Zâmbia, Tanzânia e Zimbabué --, reunida na capital etíope, "tomou nota da petição eleitoral" apresentada ao Tribunal Constitucional da RDCongo pelo candidato do principal partido da oposição, Martin Fayulu, e apelou a "todo o povo congolês" e aos actores políticos "a manterem a calma" e a pautarem-se "de modo a consolidar a democracia, a preservar a paz, e a ultrapassar os agravos eleitorais, à luz da constituição" do país.

A organização passou em revista a situação política e de segurança na RDCongo após as eleições gerais no passado dia 30 de dezembro, congratulando-se com a forma, "na generalidade", pacífica em que foram realizadas, "não obstante alguns incidentes e as dificuldades de ordem logística, associados aos impedimentos causados pelo surto do vírus ébola e pelos atos de insurreição contra a segurança".

A cimeira - que contou com a presença dos chefes de Estado de Angola, João Lourenço; da Namíbia e presidente em exercício da SADC, Hage G. Geingob; da África do Sul, Cyril Ramaphosa; e da Zâmbia, Edgar Lungu -- sublinhou no seu comunicado final o papel do Tribunal Constitucional da RDCongo e apelou à comunidade internacional a "respeitar a soberania" do país, assim como a sua Constituição e "os processos judiciais e políticos internos com vista a finalização do processo eleitoral".

O conjunto dos países da África Austral apelou ainda à comunidade internacional a apoiar o governo da RDCongo para "manter um clima pacífico e estável, na sequência das eleições históricas e evitar atos que sejam prejudiciais ao processo eleitoral".

Os dados divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) da RDCongo, em 10 de janeiro, apontam para a vitória de Félix Tshisekedi nas eleições presidenciais, com 38,57% dos votos, à frente do candidato do principal partido da oposição, Martin Fayulu, que terá conquistado 34,8%.

Os resultados foram contestados por Fayulu, da União para a Democracia e o Progresso Social (UDPS), que apresentou um recurso no Tribunal Constitucional.

Vários grupos de observadores das eleições de 30 de dezembro apontam para uma vitória por larga margem de Fayulu.

Segundo os dados recolhidos pelos cerca de 40.000 observadores da Conferência Nacional Episcopal do Congo (CENCO), Fayulu foi o candidato mais votado, com 61% dos votos.

Uma investigação publicada na quarta-feira pela Radio France International (RFI) e por outros meios de comunicação social, e que contou com a colaboração do canal francês French TV5 e com o diário Financial Times, indica a existência de dois relatórios que apontam para a vitória de Fayulu.

No primeiro relatório, atribuído à comissão eleitoral e que diz respeito a 86% dos votos, é referido que Fayulu conquistou 59,4% dos votos, tendo Tshisekedi recebido apenas 19%.

No segundo conjunto de dados, compilados pelos observadores da Igreja Católica, e que representa 43% dos votos, Fayulu foi o candidato escolhido por 62,8% dos eleitores tendo os outros dois principais candidatos - Tshisekedi e o candidato da coligação no poder, Emmanuel Shadary Ramazani, recebido menos de 20% cada.

Os resultados das eleições legislativas, realizadas no mesmo dia das presidenciais, deram uma larga maioria às forças favoráveis ao Presidente Kabila.

Caso se confirmem os resultados provisórios, Tshisekedi, 55 anos, será o sucessor de Kabila, que preside aos destinos do país desde 2001.