Países da CPLP sem observadores no voto de sábado

Lusa10 Mai, 2018, 08:00 | Mundo

A lista final de observadores internacionais e nacionais que vão acompanhar o sufrágio não inclui delegações das duas únicas embaixadas de Estados da CPLP no país, Portugal e Brasil, nem da própria organização lusófona.

Fonte do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE) indicou que nenhuma organização de qualquer dos países da CPLP está também acreditada, sendo que o número de observadores lusófonos acreditados é "particularmente reduzido".

A mesma fonte acrescentou terem sido acreditados observadores brasileiros e pelo menos dois portugueses, inseridos noutras delegações.

O embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira, confirmou à Lusa que por um "problema administrativo" o pedido de acreditação para registo de observadores não foi feito a tempo e, por isso, a embaixada não tem observadores acreditados.

O embaixador foi convidado para acompanhar o processo do escrutínio pelo diretor-geral do STAE, explicou.

O prazo para acreditação de observadores, fiscais e jornalistas para acompanhar o processo eleitoral, que durou mais de um mês, terminou no sábado passado, ou sete dias antes da data do voto, como definido na lei eleitoral.

No entanto, o pedido de registo dos observadores da embaixada portuguesa só foi feito esta semana, já passado o prazo.

No caso da embaixada do Brasil, a missão diplomática optou por não registar qualquer observador.

Estão registadas um total de doze delegações de embaixadas acreditadas em Timor-Leste, nomeadamente Autrália, Bangladesh, Bélgica, Estados Unidos, Filipinas, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, República Checa, Tailândia e União Europeia.

No total quase 3.200 observadores, 171 dos quais internacionais, estarão espalhados por Timor-Leste este fim de semana para acompanhar as eleições legislativas antecipadas de sábado, a que concorrem oito forças políticas.

Dados do STAE, obtidos pela Lusa, mostram que se registaram para acompanhar a votação 3.010 observadores timorenses, parte dos quais integrados em missões de outros países, como as das embaixadas da Austrália ou dos Estados Unidos.

A Austrália é o país com maior número de observadores, com mais de uma centena, divididos entre missões da embaixada em Díli e de várias universidades, com delegações que integram ainda observadores timorenses.

No total, estão registadas 19 entidades ou organizações com equipas de observadores em Timor-Leste, sendo os maiores grupos (49 cada) da embaixada da Austrália e da Australian Timor-Leste Election Observation Mission (ATLEOM), da embaixada dos Estados Unidos (42) da Victoria University (36) e do International Republican Institute (14).

Entre as delegações contam-se igualmente sete observadores da embaixada do Japão, quatro da embaixada do México, da Nova Zelândia e da Tailândia e três da UE, e das embaixadas do Bangladesh e das Filipinas.

Contam-se ainda delegações da International Federation for Electoral Systems (IFES), da Comissão Nacional de Eleições (CNE) tailandesa, da Searth Foundation, e da Plataforma Internacional de Juristas por Timor-Leste (IPJET).

A nível nacional, há 23 delegações acreditadas e mais de 3.000 observadores, sendo as maiores do Observatório da Igreja Para Os Assuntos Sociais (OIPAS), que tem 937 observadores, da Fundação Halibur ba Dame (819) e do Sentru Desk (429).

De acordo com o STAE, registaram-se para acompanhar o ato eleitoral seis jornalistas internacionais, das agências Lusa, Nikkei, Associated Press e Kyodo, e 265 timorenses, dos quais o maior grupo (108 pessoas) é da televisão e rádio públicas (RTTL).

A acompanhar o voto estarão milhares de fiscais das oito forças políticas candidatas, distribuídos pelos centros de votação e pelas estações de voto.

Destacados nos centros de votação estarão 5.392 fiscais, dos quais 1.936 da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), 1.726 da Frente de Desenvolvimento Democrático (FDD), 794 do Partido Democrático (PD) e 534 da Aliança de Mudança para o Progresso (AMP).

Nas estações de voto, estão destacados 9.506 fiscais, o maior grupo da AMP (4.139), seguindo-se a Fretilin (2.222), a FDD (1,634) e o PD (1.511).

Os cerca de 787 mil eleitores recenseados vão poder votar entre as 07h00 de sábado (hora local, 23h00 de sexta-feira em Lisboa) e as 15h00, nas 1.151 estações de voto, dividas por 876 centros de votação e instalados nos 452 sucos (equivalente a freguesias) do país.

Eleitores na diáspora podem ainda votar na Austrália (Darwin, Melbourne e Sydney), na Coreia do Sul (Seul), em Portugal (Lisboa e Porto) e no Reino Unido (Dungannon, Londres e Oxford).

No caso da diáspora, as urnas abrem no mesmo período, 07h00 às 15h00, na hora local.