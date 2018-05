Partilhar o artigo Países da Europa do Sul com mais casos de obesidade infantil, diz Organização Mundial de Saúde Imprimir o artigo Países da Europa do Sul com mais casos de obesidade infantil, diz Organização Mundial de Saúde Enviar por email o artigo Países da Europa do Sul com mais casos de obesidade infantil, diz Organização Mundial de Saúde Aumentar a fonte do artigo Países da Europa do Sul com mais casos de obesidade infantil, diz Organização Mundial de Saúde Diminuir a fonte do artigo Países da Europa do Sul com mais casos de obesidade infantil, diz Organização Mundial de Saúde Ouvir o artigo Países da Europa do Sul com mais casos de obesidade infantil, diz Organização Mundial de Saúde

Tópicos:

Itália, OMS,