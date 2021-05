Países da UE voltam a discutir resposta à pandemia

Além de começarem a preparar os trabalhos daquele que será o penúltimo Conselho Europeu durante a presidência portuguesa, que termina no final de junho, poucos dias após a cimeira agendada para 24 e 25 de junho, os governantes responsáveis pelos Assuntos Europeus



Entre outros pontos na agenda de hoje, Zacarias dará conta aos seus homólogos do ponto da situação da Conferência sobre o Futuro da Europa, formalmente inaugurada no domingo, numa cerimónia no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na qual participou o primeiro-ministro António Costa, copresidente do fórum, na condição de presidente em exercício do Conselho da UE.





Poucos dias após as reuniões de líderes europeus celebradas no Porto – Cimeira Social, Conselho Europeu informal e reunião de líderes UE-Índia -, os titulares da pasta de Assuntos Europeus começam já hoje a preparar a próxima reunião magna, que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, decidiu no domingo ‘ampliar’ para dois dias - inicialmente convocara a cimeira apenas para 25 de maio, mas afinal os trabalhos terão início na véspera, ao início da noite.A agenda do próximo Conselho Europeu é consagrada ao combate à pandemia da covid-19 – antecipando-se nova discussão sobre a questão da suspensão das patentes das vacinas contra a covid-19 -, às relações com a Rússia, às alterações climáticas e ainda à revisão do Acordo de Comércio e Cooperação com o Reino Unido, sendo este último ponto novo na ordem de trabalhos.