Países do G7 analisam a guerra na Ucrânia

, que vai decorrer até sábado.Durante uma visita a Kiev, a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, anunciou, na terça-feira, que o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, tinha aceitado o convite para se juntar aos chefes de diplomacia do G7.Numa cimeira não presencial, no último domingo,Além da Alemanha, o G7 integra Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, com a União Europeia (UE) a participar também nas reuniões do grupo.