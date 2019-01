Partilhar o artigo Países do sul da União Europeia rejeitam renegociação do acordo do Brexit Imprimir o artigo Países do sul da União Europeia rejeitam renegociação do acordo do Brexit Enviar por email o artigo Países do sul da União Europeia rejeitam renegociação do acordo do Brexit Aumentar a fonte do artigo Países do sul da União Europeia rejeitam renegociação do acordo do Brexit Diminuir a fonte do artigo Países do sul da União Europeia rejeitam renegociação do acordo do Brexit Ouvir o artigo Países do sul da União Europeia rejeitam renegociação do acordo do Brexit