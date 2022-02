Paislee Shultis. Criança desaparecida em 2019 encontrada viva num cubículo

Paislee Shultis, atualmente com seis anos, está agora com a irmã mais velha à guarda dos tutores legais.

A criança foi dada como desaparecida em julho de 2019 da casa dos tutores, no condado de Tioga, Nova Iorque, quando tinha quatro anos.



As autoridades sempre desconfiaram de rapto pelos pais biológicos, Kimberley Cooper, de 33 anos e Kirk Shultis Jr, de 32, que haviam perdido a batalha pela custódia legal das filhas.





“Pensamos que na altura alguém informou os pais de que os tutores tinham ido buscar a filha mais velha à escola e isso levou-os a pegar na Paislee e a fugir”, adiantou o chefe da polícia de Saugerties, Joseph Sinagra a uma televisão local.





Os agentes foram várias vezes informados de que a criança estaria num local secreto na cidade de Saugerties, no condado de Ulster, onde o avô paterno de Paislee tem uma residência.







A habitação já tinha sido vistoriada diversas vezes desde 2019 por a polícia estar convicta de que os pais mantinham Paislee ali, mas sem resultados. Os vizinhos nunca deram por nada nem se lembram de ter visto por ali qualquer criança.

O esconderijo atrás dos degraus



Munidos de um mandado após terem recebido novas informações, os polícias regressaram segunda-feira à habitação e continuaram a não dar logo pela menina, com o avô, Kirk Shultis Sr, de 57 anos, a negar ter conhecimento do paradeiro da neta desde 2019.





Ao fim de mais de uma hora, um dos detetives reparou no formato estranho das escadas de madeira que desciam para a cave e pareceu-lhe ver um cobertor entre as frinchas. Depois de retiradas algumas tábuas surgiram uns pés de criança e, após a área ser toda descoberta, encontraram Paislee e a mãe, Kimberley, escondidas num cubículo “pequeno, frio e húmido” atrás dos degraus.





Joseph Sinagra afirmou que a criança se manteve em silêncio as cerca de quatro horas que duraram as buscas e que o esconderijo tinha sinais óbvios de uso frequente. “Acreditamos para já” que Paislee viveu em Saugerties desde o seu desaparecimento em 2019 e que era ali que ela se escondia com a Mãe sempre que havia estranhos em casa, afirmou.





Sinagra afirmou aos repórteres que o rapto foi mantido de forma consciente, não só pelos pais como pelo avô paterno de Paislee. Shultis Jr garantiu às autoridades pouco após o desaparecimento da neta que Kimberley Cooper se tinha mudado para a Pensilvânia e que não tinha contacto com ela.

O avô garantiu mesmo em tribunal de que não tinha ideia onde se encontrava a criança, afirmou o chefe da polícia. “O importante é tê-la encontrado e ela estar bem”, rematou Sinagra.



Saudades de um Happy Meal



A criança foi examinada por paramédicos que a consideraram bem de saúde. “O único problema é que não frequentou a escola nem foi ao médico nem recebeu qualquer educação em casa”, referiu o chefe da polícia, acrescentando que a menina não sabe ler nem escrever.





No caminho para se juntar à irmã e aos tutores, Paislee ficou deslumbrada ao ver um McDonalds e comentou ao polícia que a escoltava que há muito tempo que não comia um hambúrguer. O polícia virou prontamente o carro e foi com ela comprar um Happy Meal.





Os pais biológicos de Paislee, assim como o avô paterno, foram detidos e acusados de interferência na custódia e de por em perigo o bem-estar de uma criança, em relação com o desaparecimento de Paislee.







Os homens vão aguardar o julgamento em liberdade com apresentações obrigatórias à polícia, mas Kimberley Cooper ficou detida na prisão do condado de Ulster por ter contra si um mandado de detenção do tribunal de família daquele condado. Os três receberam ordens de distanciamento de Paislee e da irmã mais velha.





As investigações continuam e mais pessoas poderão ser detidas, referiu um comunicado policial.





Não foi divulgado porque é que os pais biológicos perderam a custódia de Paislee e da irmã nem a identidade dos tutores legais.