Palestina. Cessar-fogo é insuficiente o mundo tem de discutir Jerusalém

Riad al-Malki disse na quinta-feira aos jornalistas, à margem de uma reunião de emergência da Assembleia Geral da ONU sobre o conflito entre Israel e o Hamas que,Na guerra do Médio Oriente de 1967, Israel anexou Jerusalém Oriental, juntamente com a Cisjordânia e Gaza - territórios que os palestinianos querem para constituir o seu futuro Estado. A anexação não foi reconhecida internacionalmente.





Guterres saúda as tréguas





O cessar-fogo anunciado por Israel e pelo Hamas, que entrou oficialmente em vigor às 00h00 de Lisboa, foi amplamente saudado pela comunidade internacional, com o secretário-geral da ONU a apelar a "um diálogo sério sobre as raízes do conflito".", disse o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o português António Guterres, em conferência de imprensa.O responsável máximo das Nações Unidas também pediu respeito pela trégua alcançada e lamentou as vítimas da guerra de décadas, que reacendeu há 11 dias.Guterres também sublinhou que "os líderes israelitas e palestinianos têm a responsabilidade" pelas mortes registadas durante estes dias nos dois territórios e exortou as duas partes a iniciarem um "diálogo sério para abordar a raiz do conflito".", acrescentou.O mais recente reacendimento do conflito israelo-palestiniano, que dura há várias décadas, provocou a morte a pelo menos 232 palestinianos em Gaza, entre os quais 64 menores, e 1.620 feridos.

Em Israel, as autoridades contabilizaram a morte de 12 pessoas, entre as quais dois menores, e 340 feridos.