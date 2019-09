Palestina. Facebook suspende página oficial da Fatah

RTP25 Set, 2019, 17:33 / atualizado em 25 Set, 2019, 17:40 | Mundo

Os esforços para fechar a página oficial do partido político de centro-esquerda da Palestina começaram no início deste ano e parece que já surtiram efeito.



“Desculpe, este conteúdo não está disponível de momento”, pode ler-se numa mensagem de aviso assim que se tenta aceder à página oficial do Movimento Fatah, no Facebook.



O pedido para a suspensão da página foi emitido pela organização não-governamental israelita Palestinian Media Watch (PMW). O grupo, sediado em Jerusalém, enviou uma carta a Mark Zuckerberg.



“Solicitamos que o Facebook feche e exclua imediatamente a página da Fatah e garanta que nenhuma página similar é reaberta", pode ler-se no apelo feito ao CEO da rede social.





A carta foi acompanhada por um relatório de 45 páginas com toda a atividade do partido, devidamente discriminada – incluindo mensagens que alegadamente glorificaram assassinos e outros terroristas responsáveis por centenas de mortes.





O CEO da Palestinian Media Watch, Itamar Markus, acredita que a suspensão desta página pode vir a ser um passo bastante importante na guerra contra o terrorismo.

"Esperamos que seja permanente e não uma suspensão de curta duração. Quanto mais páginas de apoio ao terror fecharmos, mais vidas vão ser salvas”, declarou Markus, citado pelo Jerusalem Post





"Sempre que a Fatah publica uma nova mensagem de terror no Facebook a incentivar violência ou a apresentar assassinos como modelos a seguir, centenas de milhares de palestinianos recebem mais motivação para matar os israelitas", acrescentou.





Na opinião do CEO, o problema passa pela atitude passiva por parte da rede social.





"O Facebook continua sem fazer nada para o impedir", alertou Itamar Markus.





"Enquanto em 2018 o Facebook era cúmplice involuntário na promoção do terror da Fatah, em 2019 é o parceiro por opção", acrescentou.



já tentou entrar em contacto com a rede social para obter esclarecimentos, mas ainda não obteve resposta.