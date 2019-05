Partilhar o artigo Palestina. Frágil cessar-fogo em vésperas do festival da Eurovisão Imprimir o artigo Palestina. Frágil cessar-fogo em vésperas do festival da Eurovisão Enviar por email o artigo Palestina. Frágil cessar-fogo em vésperas do festival da Eurovisão Aumentar a fonte do artigo Palestina. Frágil cessar-fogo em vésperas do festival da Eurovisão Diminuir a fonte do artigo Palestina. Frágil cessar-fogo em vésperas do festival da Eurovisão Ouvir o artigo Palestina. Frágil cessar-fogo em vésperas do festival da Eurovisão