Palestiniano abatido após disparar sobre israelitas na Cisjordânia

"Um terrorista disparou à entrada de Maale Adumim na direção dos guardas (...), ferindo um deles na mão, antes de ser `neutralizado` pelos outros guardas", declarou a polícia num comunicado.

O Magen David Adom, o equivalente israelita à Cruz Vermelha, disse ter socorrido "um homem de vinte e poucos anos, ferido na mão" e depois tê-lo transportado para um hospital em Jerusalém.

Maale Adumim, um dos maiores colonatos da Cisjordânia, situa-se entre Jerusalém e o mar Morto.

Este incidente ocorreu num contexto de fortes tensões na Cisjordânia, território palestiniano ocupado desde 1967 por Israel.

Tais tensões aumentaram nos últimos meses no norte do território, em especial nos setores de Nablus e Jenin, bastiões de grupos armados, onde o Estado hebreu multiplicou as operações após ataques mortais contra cidadãos israelitas em março e abril.

Esses ataques, muitas vezes intercalados por confrontos com a população palestiniana, fizeram mais de uma centena de mortos do lado palestiniano, ou seja, o maior número de vítimas mortais na Cisjordânia em quase sete anos, segundo a ONU.