Palestiniano fere três soldados israelitas antes de ser morto em Gaza

Lusa01 Ago, 2019, 07:33 | Mundo

Durante este incidente, um tanque israelita disparou contra um posto militar do movimento de resistência islâmica Hamas, em Gaza, acrescentaram, em comunicado.

Desde março do ano passado que Gaza, governada pelo Hamas, é palco de protestos semanais, ao longo da barreira fronteiriça israelita, geralmente acompanhados de violências, para exigir o fim do bloqueio israelita, imposto há mais de dez anos.

Pelo menos 297 palestinianos foram mortos, desde março de 2018, pelas forças de segurança israelitas em Gaza, normalmente em confrontos durante protestos. Outros foram mortos em ataques aéreos israelitas, em resposta a atos hostis, provenientes do território palestiniano.

Do lado israelita, morreram sete pessoas.

Nestes últimos meses, as manifestações diminuíram de intensidade, na sequência de uma trégua concluída entre Israel e o Hamas, negociada com o apoio do Egito e da ONU.

Israel e o Hamas já travaram três guerras desde 2008.