Palestiniano morto a tiro pelo exército israelita na Cisjordânia

Bakir Hashash, 21 anos, do campo de refugiados de Balata, o maior da Cisjordânia ocupada, foi baleado na cabeça durante uma rusga do exército israelita numa área a leste da cidade de Nablus para efetuar detenções, disseram as fontes à agência noticiosa France-Press (AFP).

O exército israelita não comentou incidente.

Confrontos com o exército israelita surgem regularmente na Cisjordânia, um território palestiniano ocupado desde 1967 pelo Estado hebreu, à margem de manifestações contra os colonatos israelitas ou detenções nas comunidades palestinianas pelas forças de segurança israelitas.

Cerca de 475.000 colonos israelitas vivem na Cisjordânia, onde vivem mais de 2,8 milhões de palestinianos.