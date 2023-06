Palestinianos na Cisjordânia alvo de ataques após morte de colonos israelitas

"Um mártir chegou a Turmusayya (centro médico) depois de ser atingido por uma bala no peito", lê-se no comunicado do Ministério.Há ainda pelo menos três feridos, de acordo com o Ministério da Saúde, que foram hospitalizadas com ferimentos de bala.Nos últimos dias têm sido relatados vários ataques de colonos israelitas contra Palestinianos na Cisjordânia.Na segunda-feira, um ataque israelita em Jenin, uma das cidades mais tensas da Cisjordânia ocupada, irrompeu num intenso tiroteio que provocou a morte a pelo menos sete palestinianos e deixou dezenas de feridos.Após o ataque em Eli, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, pediu uma ação mais dura contra “o terrorismo”.Em resposta aos recentes ataques, o Governo israelita decidiu acelerar um projeto de construção de novas moradias em Eli, ignorando os repetidos apelos da ONU para suspender a expansão dos colonatos judaicos na Cisjordânia.

Desde o início do ano, 174 palestinianos foram mortos pelas forças israelitas. Ao mesmo tempo, 24 israelitas e um estrangeiro foram mortos na sequência de ataques de palestinianos na Cisjordânia, nos arredores de Jerusalém e em algumas cidades israelitas.