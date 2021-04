Palma não foi resposta à Total, foi comemoração de aniversário diz Consultora

"Não acredito que os ataques a Palma tenham sido em resposta à declaração da Total de que ia retomar as operações no projeto de gás natural", disse Robert Besseling em declarações à Lusa, argumentando que "o ataque foi demasiado bem executado e provavelmente demorou meses a preparar".

Para o diretor desta consultora de risco especializada em África, "o ataque a Palma foi planeado para marcar o primeiro aniversário dos ataques em Quissanga e Mocímboa da Praia, em março do ano passado, e a quase simultaneidade com o anúncio da Total parece ser uma coincidência".

Nas declarações à Lusa a partir de Joanesburgo, o diretor da Pangea-Risk vincou que "o Governo tem-se mantido inflexível sobre a sua capacidade de proteger a sua própria soberania, o que permitiu manter em segredo as operações contraterrorismo, e também evitar a divulgação de violações de direitos humanos e alegada corrupção de alto nível entre as suas forças de segurança".

Questionado pela Lusa sobre o impacto dos ataques a Palma, na semana passada, na eventual aceitação de tropas estrangeiras no território, que Maputo tem sempre rejeitado, Robert Besseling disse que, "os últimos ataques vão acabar por aumentar a pressão sobre Moçambique para aceitar o apoio dos países da União Europeia, especialmente Portugal, e dos Estados Unidos, bem como da estrutura de segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que pode incluir o destacamento de tropas especiais estrangeiras para operações de combate, bem como apoio logístico, de informação e de formação".

Por outro lado, concluiu, "o ataque vai também aumentar a pressão para Moçambique, e a Frelimo, serem mais transparentes e colaborarem com os parceiros internacionais, já que as suas forças de segurança foram incapazes de lidar com esta ameaça".

As declarações de Besseling surgem no mesmo dia em que a Pangeas-Risk divulgou o boletim mensal de análise aos acontecimentos em África no último mês, nas quais dizem que o Governo moçambicano mostrou uma "falta de preparação chocante" para responder aos ataques.

No boletim, que lembra que em outubro a Pangea-Risk já previa um ataque a Palma, lê-se: "A falta de preparação das forças de segurança moçambicanas, e das suas empresas militares privadas contratadas, é chocante ao ponto de cortar a respiração e pode considerar-se à beira da negligência".

A insurgência no norte de Moçambique "dura há quatro anos, e vários ataques já tiveram um impacto no setor do gás natural líquido e nos megaprojetos a ele associados, com várias aldeias perto de Palma a serem capturadas e controladas pelos militantes", lê-se no boletim, que dá conta que "numerosos investidores estrangeiros" já suspenderam ou saíram desta região.

A resposta do Governo de Maputo veio na forma de "repressão sobre a população local, exacerbando as tensões profundas que já existiam na comunidade, e omitindo informação de segurança aos seus parceiros regionais, bem como aos investidores estrangeiros e meios de comunicação social locais e internacionais".

A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é desde há cerca de três anos alvo de ataques terroristas e o último aconteceu no passado dia 24, em Palma, em que dezenas de civis foram mortos, segundo o Ministério da Defesa moçambicano.

A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados, segundo agências da ONU, e mais de duas mil mortes, segundo uma contabilidade feita pela Lusa.

O movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou na segunda-feira o controlo da vila de Palma, junto à fronteira com a Tanzânia.

Vários países têm oferecido apoio militar no terreno a Maputo para combater estes insurgentes, mas, até ao momento, ainda não existiu abertura para isso, embora haja relatos e testemunhos que apontam para a existência de empresas de segurança e de mercenários na zona.