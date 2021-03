Palma. Português resgatado com ferimentos "menos graves" diz Marcelo

As vítimas seriam funcionários de empresas estrangeiras ligadas ao enorme projeto de gás natural que a ser feito no local.



No ataque, também um português ficou ferido.



O Presidente da República confirmou que está a acompanhar a situação, em particular do cidadão português cujos ferimentos, referiu, são menos graves do que o indicado inicialmente.