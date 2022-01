PAM espera retomar em fevereiro assistência alimentar no Darfur do Norte

Em declarações à Lusa por telefone desde Cartum, a porta-voz do PAM no Sudão, Leni Kinzli, disse que a organização está a estudar como pode retomar as operações o mais depressa possível, "mais urgentemente a assistência alimentar que salva vidas".

Homens armados invadiram no final do ano passado os três armazéns do PAM na capital do Darfur do Norte, Al-Fasher, saquearam o conteúdo e destruíram os edifícios.

Por causa dos ataques, as operações do PAM foram suspensas no dia 30 de dezembro, anunciou então o diretor executivo da organização, David Beasley.

"Este assalto roubou a quase dois milhões de pessoas no Sudão os alimentos e apoio nutricional de que tanto precisam", escreveu então Beasley na sua conta na rede social Twitter.

"Basicamente todo o nosso centro logístico foi completamente destruído. (...) Cerca de 5.300 toneladas de alimentos foram levadas", disse hoje à Lusa a porta-voz do PAM, que estimou as perdas totais num valor de 12,7 milhões de dólares (11,2 milhões de euros).

Segundo Kinzli, o PAM planeava em 2022 apoiar dois milhões de pessoas no Darfur do Norte, pelo que todas essas pessoas estão neste momento sem a assistência desta agência da Organização das Nações Unidas.

Uma equipa de logística foi, entretanto, enviada para o terreno e estimou que recuperar o que havia antes dos ataques levará cerca de dois anos, mas o PAM está a estudar como retomar as operações essenciais o mais brevemente possível.

"Esperamos conseguir iniciar a distribuição de alimentos no início de fevereiro", disse Kinzli.

Na sequência dos saques da última semana do ano, as autoridades decretaram um recolher obrigatório e o governador do estado do Darfur do Norte, Nimir Abdelrahman, anunciou ter formado duas comissões para investigar os incidentes, noticiou a rádio local Dabanga.

Segundo o jornal Sudan Tribune, Abdelrahman anunciou também a detenção de alguns membros de grupos armados, mas não os identificou.

Leni Kinzli disse à Lusa que uma "parte mínima" dos bens saqueados foi recuperada e que o PAM não tem informação sobre quem são os grupos responsáveis pelos ataques: "A informação que temos é que foram grupos armados desconhecidos, milícias desconhecidas".

O Sudão é um dos países mais pobres do mundo e, segundo o PAM, quase 11 milhões de pessoas precisam em 2022 de assistência alimentar no país.

Segundo Kinzly, pelo menos 9,8 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar aguda.