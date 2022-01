PAM exige ao Governo segurança para assegurar operações humanitárias

"O Governo tem de garantir a segurança para que possamos fornecer assistência humanitária. E não só para o PAM, para todas as organizações humanitárias", disse a porta-voz do PAM no Sudão, Leni Kinzli, em declarações à Lusa por telefone desde Cartum.

"Somos imparciais, neutrais, independentes e o nosso principal objetivo é garantir que as pessoas que precisam (...) recebem apoio e não podemos fazê-lo se estivermos a operar em ambientes tão inseguros", acrescentou.

O PAM suspendeu no final do ano as suas operações no Darfur do Norte após grupos armados tem saqueado e destruído os seus três armazéns naquele estado, roubando 5.300 toneladas de alimentos e provocando perdas de 12,7 milhões de dólares (11,2 milhões de euros).

Quando anunciou a decisão de suspender as operações em 30 de dezembro, o diretor-executivo do PAM, David Beasley, considerou que os ataques às instalações da organização "não só são um tremendo revés para as operações do PAM, mas põem em perigo os trabalhadores [da organização] e comprometem a capacidade de atender às necessidades das famílias mais vulneráveis".

Questionada hoje sobre a eventual relação entre estes assaltos e a situação política no Sudão, que sofreu um golpe de Estado em outubro e tem vivido manifestações regulares contra o poder militar, Kinzli admitiu que há uma ligação.

"A análise é que, por causa da situação política em Cartum, muitas das forças de segurança têm sido transferidas para Cartum, o que significa que no campo, no Darfur, há um vácuo de segurança", disse.

Acrescentou que a insegurança também está relacionada com o encerramento da operação híbrida das Nações Unidas e da União Africana no Darfur (UNAMID), que terminou o seu mandato em 31 de dezembro de 2020.

O Sudão é um dos países mais pobres do mundo e, segundo o PAM, quase 11 milhões de pessoas precisam em 2022 de assistência alimentar no país.

Segundo Kinzly, pelo menos 9,8 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar aguda.

O PAM opera em todos os estados do Sudão exceto no estado do Norte e planeia apoiar em 2022 mais de nove milhões de pessoas no país, disse Kinzli.

As operações desta agência da ONU incluem assistência alimentar de emergência e assistência em dinheiro para os mais vulneráveis e tratamento da desnutrição aguda moderada.

A organização fornece também redes de segurança produtivas, prestando ajuda financeira para melhorar a produtividade agrícola, e ajuda financeira às comunidades, que depois decidem como querem aplicar esse apoio, além de ter em curso um programa para reduzir as perdas de colheitas, já que 35% das colheitas no país se perdem devido a técnicas de armazenamento inadequadas.

O Sudão vive um impasse político desde o golpe militar de 25 de outubro de 2021, que ocorreu dois anos após uma revolta popular para remover o autocrata Omar al-Bashir e o seu Governo islamita em abril de 2019.

Sob pressão internacional, os militares reinstalaram em novembro o primeiro-ministro deposto no golpe, Abdalla Hamdok, para liderar um Governo tecnocrata, mas o acordo não envolveu o movimento pró-democracia por detrás do derrube de Al-Bashir.

Desde então, Hamdok não conseguiu formar Governo perante protestos incessantes, não só contra o golpe de Estado, mas também contra o seu acordo com os militares e acabou por se demitir no dia 02 de janeiro.