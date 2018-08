Panamá pede apoio da região para ajudar imigrantes venezuelanos

Lusa25 Ago, 2018, 08:16 | Mundo

"As informações que recebemos dos êxodos massivos da Venezuela apertam-nos Jamais imaginámos que os cidadãos de um país tão abençoado em recursos enfrentariam tais situações" escreveu a ministra dos Negócios Estrangeiros do Panamá na sua conta do Twitter.

De acordo com Isabel de Saint Malo é urgente "uma solução para esta crise e dar apoio à região para encontrar uma solução".

O apelo da ministra panamiana acontece depois de o Equador suspender, sexta-feira a exigência de passaporte aos venezuelanos para poderem entrar naquele país.

Também na sexta-feira a Organização Internacional das Migrações advertiu que a fuga de venezuelanos para países da região, para os EUA, o Canadá e a Espanha, pode converter-se numa crise internacional.

Por outro lado, o diretor adjunto do Programa da América Latina do Centro de Estudos Wilson, Eric Olson disse aos jornalistas que "a crise migratória venezuelana requer soluções multilaterais devido às suas dimensões e aos efeitos que começa a gerar em todos os países do continente".

Para Eric Olson nenhum país pode responder individualmente a este problema, países como a Colômbia, o Equador e o Peru precisam de conversar e chegar a acordos.

Além destes países, os venezuelanos têm viajado milhares de quilómetros para chegar ao Chile e à Argentina.

No Panamá estão radicadas algumas dezenas de milhar de venezuelanos.

Dados não oficiais dão conta que mais de 3 milhões de venezuelanos abandonaram a Venezuela nos últimos anos.