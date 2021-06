Pandemia atirou para a pobreza milhões de trabalhadores em todo o mundo

A agência das Nações Unidas projeta que a crise esteja longe de terminar e que o nível global de emprego não recupere antes de 2023.No relatório divulgado hoje sobre as tendências mundiais no setor do Trabalho, a OIT estima que 220 milhões de pessoas vão continuar sem conseguir encontrar emprego até ao fim do ano.A Organização Internacional do Trabalho adverte assim que os efeitos mundiais da covid irão sentir-se durante muito tempo se não houver um esforço deliberado para apoiar as pessoas mais vulneráveis e os setores económicos mais afetados.





Mais pormenores com o jornalista Nuno Carvalho.