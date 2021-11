Pandemia causou cerca de 2,4 milhões de mortes em países da OCDE

Os dados estão no relatório "Visão Geral da Saúde", que indica que Covid-19 terá contribuído direta e indiretamente para um aumento de 16 por cento do número de mortes expectáveis entre 2020 e o primeiro semestre deste ano, com a esperança de vida a cair em 24 de 30 países.