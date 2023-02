Pandemia da COVID-19 empurra milhares de crianças africanas para o trabalho infantil

Relatório da Organização Internacional do Trabalho alerta para o papel da proteção social na eliminação do trabalho infantil.



Entre os 5 e 11 anos de idade houve maiores aumentos.



Os dados revelados no relatório mostram que uma em cada dez crianças em todo o mundo com mais de cinco anos está envolvida em trabalho infantil o que equivale a aproximadamente 160 milhões de crianças.



Em África 92,2 milhões de crianças nesta faixa etária foram empurradas para o trabalho forçado.



A pobreza monetária influencia a prevalência do trabalho infantil porque o mesmo é usado para famílias gerirem os riscos de pobreza e privação.



O relatório teve a participação da UNICEF e foi traduzido em português pela CPLP.



Destina-se a fundamentar o debate da 5ª Conferência Mundial sobre a eliminação do trabalho infantil na África do Sul em Maio de 2022.

E pretende estimular a adoção de ações urgentes por parte dos governos para construir sistemas de proteção social abrangentes e sensíveis às crianças.