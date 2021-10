Pandemia de covid está a ressurgir em toda a Europa

Alemanha e Reino Unido são dois desses casos e são países com taxas de vacinação superiores à média europeia. No Reino Unido, os conselheiros de saúde defendem o regresso do confinamento, mas o governo rejeitou. No Médio Oriente, Israel avança para um reforço universal de vacinação para evitar a quinta vaga da pandemia.