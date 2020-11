Pandemia e crise económica criaram "tempestade perfeita" em Angola 

"Infelizmente, para nós angolanos, parece que está criada a tempestade perfeita, uma crise económica que se associou agora a uma crise pandémica", disse Alves da Rocha, na abertura do Fórum Angola organizado pelo Instituto Real de Relações Internacionais Chatham House.

De acordo com as projeções até 2025-2026, segundo o académico, "a retoma vai demorar, (...) com taxas de crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] baixas, embora positivas".

Segundo um estudo feito em abril pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, do qual Alves da Rocha é diretor, o PIB vai contrair 6,8% em 2020.

Se estas previsões forem projetadas para a área social, o académico antevê uma "regressão social" refletida pela diminuição do PIB [anual] por habitante, indicador que prevê que vá descer para 1.700 dólares (1.437 euros), contra 5.600 dólares (4.735 euros) em 2014.

"Estou bastante apreensivo quanto à situação económica e social no meu país e às suas repercussões do ponto de vista político, e quando é que vamos conseguir inverter esta dinâmica negativa de crescimento do PIB. Já houve oportunidades de o fazermos, mas perdemos essas oportunidades", lamentou.

O economista-chefe do Standard Bank, Fáusio Mussa, disse existirem sinais de que 2021 pode ser um ano de recuperação económica para Angola, mas alertou para fatores de risco, como o resultado eleições dos Estados Unidos da América, a forma como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a intensidade da recuperação económica da China.

"Nós vemos Angola ainda em recessão no próximo ano e mesmo saindo temporariamente da recessão em 2022, parece que a economia não vai conseguir aguentar em 2023, devido sobretudo à maturidade dos campos petrolíferos, que pode ter impacto na produção de petróleo", avisou.

Os dois economistas falavam na sessão de abertura do evento anual, desta vez realizado de forma `virtual`, que vai discutir as reformas e prioridades políticas para promover a recuperação económica de Angola perante a pandemia de covid-19 e também a queda dos preços do petróleo, setor do qual a economia do país depende.

Uma intervenção do Presidente da República de Angola, João Lourenço, inicialmente anunciada foi cancelada.

O evento decorre até terça-feira e vai incluir intervenções de dirigentes de organizações oficiais e da sociedade civil e de partidos políticos.