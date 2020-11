Pandemia foi oportunidade para o reforço dos media tradicionais

Cosgrave falava quatro dias antes de arrancar a edição deste ano da Web Summit Lisboa, que será totalmente "online" devido à pandemia.Naquela que é considerada a maior cimeira de tecnologias a nível mundial, estão inscritos "mais de 2.500 jornalistas", disse o responsável em entrevista à agência Lusa.", salientou o cofundador da Web Summit.", explicou Paddy Cosgrave.Assim, "pela primeira vez temos editores e chefes de tantas publicações globais diferentes que irão falar e reunir-se uns com os outros" e "iremos dar continuidade a este evento em 2021, em Lisboa", salientou.Questionado se o tema dos media vai ser uma tendência, Paddy Cosgrave considerou que sim.", disse o presidente executivo da cimeira tecnológica."E não é apenas o The New York Times. Estão a encontrar novas formas" de serem pagos pelo "verdadeiro jornalismo", prosseguiu.Além disso, "", referiu.", rematou.

A cimeira tecnológica decorre entre 2 e 4 de dezembro.