Pandemia já causou 3,5 milhões de mortos e infetou quase 169 milhões

Mais de 168.905.450 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, segundo a agência France Presse, que assinala que a grande maioria dos doentes recupera, mas uma parte ainda mal avaliada continua com sintomas durante semanas ou até meses.

Os números da AFP baseiam-se em balanços diários das autoridades de saúde de cada país e excluem as revisões posteriores de organismos estatísticos, que indicam um número muito maior de mortes.

A Organização Mundial de Saúde calcula, tendo em conta o excesso de mortalidade direta e indiretamente ligado à covid-19, que o balanço da pandemia pode ser duas a três vezes maior que o registado oficialmente.

Uma parte significativa dos casos menos graves ou assintomáticos também não é detetada, apesar da intensificação do rastreamento em muitos países.

Nas últimas 24 horas, foram registados no mundo 12.736 mortos e 586.617 infetados. Os países com maior número de mortos foram a Índia (3.660 mortos), o Brasil (2.245) e os Estados Unidos (1.234).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 593.288 mortes em 33.218.046 casos, de acordo com a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 456.674 mortos e 16.342.162 infetados, a Índia, com 318.895 mortos (27.555.457 casos), o México, com 222.657 óbitos (2.405.772 casos), e o Reino Unido, com 127.758 óbitos (4.473.677 infetados).

Entre os países mais atingidos, a Hungria é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 307 mortes por 100.000 habitantes, seguida da República Checa (281), da Bósnia (280), da Macedónia do Norte (258) e da Bulgária (254).

A Europa totalizava hoje, às 10:00 TMG, 1.130.491 mortes em 52.724.615 casos, a América Latina e Caraíbas 1.024.435 mortes (32.493.431 casos), os Estados Unidos e Canadá 618.685 mortos (34.612.033 infetados), a Ásia 467.107 mortes (35.692.058 casos), o Médio Oriente 141.788 mortos (8.534.017 casos), África 129.480 mortes (4.801.165 infetados) e Oceânia 1.102 mortes (48.133 casos).

Este balanço foi realizado com base em dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde.