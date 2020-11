Pandemia já matou 1.319.561 pessoas no mundo

Mais de 54.493.680 casos de SARS-CoV-2 foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 34.839.400 pessoas já foram consideradas curadas.

Esse número de casos diagnosticados, entretanto, reflete apenas uma fração do número real de infeções. Alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm capacidade limitada de teste.

No domingo, 6.225 novas mortes e 498.768 novos casos de infeção foram registados em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus levantamentos mais recentes são a Itália com 546 novas mortes, os Estados Unidos (540) e o Irão (486).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 246.224 óbitos em 11.038.312 casos, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 4.185.463 pessoas já estão recuperadas da doença no país.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 165.798 mortes e 5.863.093 casos, a Índia com 130.070 óbitos (8.845.127 casos), o México com 98.542 mortes (1.006.522 casos) e o Reino Unido com 51.934 óbitos (1.369.318 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que possui o maior número de mortes em relação à sua população, com 124 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Peru (107), Espanha (87), Argentina (78).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 86.346 casos (oito novos casos entre domingo e hoje), incluindo 4.634 mortes (sem mortes entre domingo e hoje) e 81.319 recuperações.

A América Latina e o Caraíbas totalizaram 424.105 mortes em 12.063.212 casos hoje às 11:00, a Europa 337.845 mortes (14.659.092 casos), os Estados Unidos e Canadá 257.159 mortes (11.332.711 casos), a Ásia 182.484 mortes (11.491.699 casos), o Médio Oriente 69.667 mortes (2.938.977 casos), a África 47.360 mortes (1.977.963 casos) e a Oceânia 941 mortes (30.027 casos).

Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).