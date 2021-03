Pandemia já matou pelo menos 2,74 milhões de pessoas em todo o mundo

Mais de 124.813.160 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o balanço, feito às 11:00 TMG (mesma hora em Lisboa) de hoje com base em fontes oficiais, sabendo-se que alguns países só testam os casos graves e outros utilizam os testes sobretudo para rastreamento e muitos países pobres dispõem de capacidades limitadas de testagem.

Na quarta-feira, registaram-se 10.063 mortes e 624.777 novas infeções, segundo os números coligidos e divulgados pela agência.

Os países que registaram mais mortes nesse dia foram o Brasil (2.009), Estados Unidos (1.362) e México (579).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções, com um total de 545.282 mortes e 30.011.551 casos, segundo os dados da universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 300.685 mortes e 12.220.011 casos, o México com 199.627 mortes (2.208.755 casos), a Índia com 160.692 mortes (11.787.534 casos) e o Reino Unido com 126.382 mortos (4.312.908 casos).

Entre os países mais atingidos, a República Checa é o que apresenta o maior número de óbitos em relação à sua população, com 238 mortes por 100.000 habitantes, seguida da Bélgica (197), Hungria (196), Montenegro (195) e Eslovénia (192).

Em termos de regiões do mundo, a Europa totalizou 932.228 mortes para 42.157.651 casos, América Latina e Caribe 753.603 mortes (23.955.190 casos), Estados Unidos e Canadá 568.035 mortes (30.956.316 casos), Ásia 267.927 mortes (17.286.152 casos), Médio Oriente 111.697 mortes (6.283.786 casos), África 110.871 mortes (4.138.525 casos) e Oceânia 976 mortes (35.541 casos).

O balanço foi feito com base em dados obtidos pela AFP junto das autoridades nacionais e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades e a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente à diferença em relação aos dados avançados na véspera.