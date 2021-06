Pandemia leva RDCongo a adiar repatriamento de restos mortais de Lumumba

"A razão deste adiamento é o aumento da covid-19", afirmou o ministro dos Meios e Comunicação Social congolês e porta-voz do Governo, Patrick Muyaya, à agência noticiosa Efe, num momento em que África e RDCongo enfrentam o agressivo aumento da terceira vaga da pandemia e uma escassez de vacinas.

"A situação deve servir-nos de lição. Foi no final de maio que começámos a ver os primeiros sinais desta recrudescência [da pandemia]. Não o tínhamos previsto", afirmou o Presidente do país, Félix Tshisekedi, no sábado.

Tshisekedi anunciou no final do ano passado que o regresso aconteceria em 30 de junho, uma data significativa na RDCongo, uma vez que é o dia em que o país comemora a sua independência da Bélgica, alcançada nessa data em 1960.

Agora, os restos mortais do antigo líder político deverão chegar à RDCongo em 17 de janeiro de 2022, dia em que se assinala a data da execução de Lumumba.

Em setembro de 2020, um tribunal belga autorizou a devolução dos seus únicos restos mortais conhecidos, um dente, aos seus familiares.

Lumumba tornou-se primeiro-ministro em 1960, aos 34 anos, após defender o fim do domínio colonial da Bélgica, mas este viria a ser detido e aprisionado após um golpe de Estado e a subida ao poder de Mobutu Sese Seko.

Em 17 de janeiro de 1961, Lumumba foi executado na província congolesa de Katanga, no sul do país, na presença de líderes locais e de agentes dos serviços de espionagem de Bélgica e Estados Unidos.

No dia seguinte, o seu corpo foi esquartejado e dissolvido em ácido sulfúrico por ordem de Sese Seko, restando apenas, atualmente, um dente, alegadamente extraído por um polícia antes do desaparecimento do cadáver.

Após anos de litígio, o dente será finalmente devolvido à família de Lumumba.

"É uma vitória. Os congoleses esperam este dia com alegria porque o seu herói será repatriado e enterrado com dignidade na sua terra", defendeu hoje a sua filha, Juliana Amato Lumumba, também à Efe.

Em junho do ano passado, aquando do aniversário dos 60 anos da independência da RDCongo, a filha de Lumumba enviou uma carta ao rei Filipe dos belgas para que os restos mortais do seu pai fossem devolvidos à terra dos seus antepassados.

No mesmo dia, o rei Filipe reconheceu, pela primeira vez, a "violência e crueldade" exercida no Congo sob o reinado do seu antecessor Leopoldo II.

Várias festividades estavam a ser preparadas na RDCongo para acolher a digressão nacional planeada para os restos mortais do líder, sendo também elas adiadas para janeiro do próximo ano.

O Governo congolês planeia construir um mausoléu para honrar o líder nacional.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.805.928 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

De acordo com os dados mais recentes do África CDC, o continente totaliza hoje mais de 5,04 milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia, incluindo 134.818 mortos.

A doença é transmitida pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.