Pandemia marcou agenda da reunião dos ministros da Defesa da NATO

O ministro da Defesa considera que há já uma grande diferença na forma como os Estados Unidos olham para a Aliança.





João Gomes Cravinho considera, também, que a pandemia mostrou que os militares são bons aliados da sociedade civil nos momentos mais críticos como já tinha realçado o Secretário Geral da NATO.



Em entrevista à correspondente da Antena 1 em Bruxelas, o ministro da Defesa reforçou, no entanto, que todos estão de acordo que as dificuldades económicas criadas pela pandemia não devem condicionar o investimento a longo prazo e alterar as metas definidas para que cada país invista mais em defesa no âmbito da NATO.



Pergunta: Numa altura em que a pandemia está a criar dificuldades às economias de todos os estados membros da NATO é ainda objetivo dos aliados manter as metas de investimento em defesa definidas, sobretudo em 2018, e que estabelecem um aumento das contribuições?



Resposta: A pandemia, esperemos, é algo que tem um horizonte temporal relativamente curto enquanto que as metas para a despesa dizem respeito à criação e sustentação de capacidades de defesa ao longo de muitos anos. Portanto as duas coisas não estão diretamente relacionadas.



Todos sabemos que este ano, em particular, vai ser difícil porque as nossas economias vivem uma situação de grande complexidade e de grande exigência e todas nossas vão estar sob pressão.



Mas não podemos sacrificar o longo prazo por causa de dificuldades ou problemas do curto prazo.



Por isso não reunião não se fez nenhum relacionamento entre a pandemia e as metas. Houve sim uma reafirmação dos compromissos de cada país assumidos, particularmente, em 2018, e em Portugal é também nessa base que estamos a trabalhar



P.: Esta foi a primeira reunião com a participação da nova administração Biden. Já se notou na sala alguma diferença na forma como os Estados Unidos olham para a Aliança em relação à administração Trump?



Muito grande, naturalmente. São posturas muito distintas.

Desde logo o secretário da Defesa, Lloyd Austin, fez questão de salientar o papel da NATO no sistema de defesa global dos Estados Unidos. Ele sublinhou que o primeiro telefonema que fez no primeiro dia em que assumiu funções foi ao Secretário Geral da NATO e certamente não foi por acaso, foi para dar um sinal politico em relação ao compromisso americano com a NATO.



Sublinhou ainda que para os Estados Unidos o compromisso fundamental é o do artigo 5º (através do qual todos os Estados Membros se comprometem a dar uma resposta mútua a qualquer ataque externo à organização), enquanto que na cimeira de Londres, em Dezembro de 2019, o presidente Trump disse que o artigo mais importante do tratado da NATO era o artigo 3º que fala da responsabilidade financeiras e de capacidade militares de cada aliado.

É uma abordagem muito distinta e muito saudada pelo conjunto dos aliados



P.: A NATO está num processo de reflexão sobre o futuro, a definir uma nova agenda, atenta às vulnerabilidades atuais e às questões que importam à sociedade e que antes não se ligavam a questões de defesa como por exemplo, a luta contra as alterações climáticas.



R.: De facto, antes nas reuniões não se falava do clima, ou se se falava era de forma muito marginal. Agora está no centro das preocupações, e de duas formas.



Primeiro porque as forças armadas são grandes emissoras de carbono e há uma preocupação em fazer com que sejam mais verdes, depois porque existe uma preocupação global com as implicações para a segurança das alterações climáticas E vemos isso, por exemplo, em várias áreas de África nas quais o aumento da temperatura, o aquecimento global, produz maior conflitualidade o que é uma ameaça à nossa segurança. E, portanto, é nestes dois pontos que se deve centrar a nossa reflexão sobre como a Aliança deve funcionar em conjunto



P.: O secretário geral da NATO elogiou o papel dos militares durante esta pandemia, no transporte de equipamento e pessoal médico, na instalação de hospitais de campanha e agora no processo de vacinação. Em tempos como estes a NATO pode ser uma boa aliada da sociedade civil?



R.: E nós vemos isso em Portugal. Penso que todos os portugueses reconhecem o papel que as forças armadas desempenharam desde o inicio da pandemia, de uma forma que se foi alterando de acordo com as necessidades sentidas em cada momento e agora estamos muitos concentrados no processo de vacinação.



E isto aconteceu em Portugal e noutros países, em todo o lado houve recurso às forças armadas que são uma instancia que inspira confiança, tem capacidade únicas, e tem uma qualidade organização e de planeamento eu faz com que, para qualquer sociedade, sejam um trunfo a ser usado num quando de emergência como tem sido este quadro de combate à pandemia.



P.: Jens Stoltenberg, o Secretário Geral da NATO, também disse que é importante que a crise sanitária não se transforme numa crise de segurança. Também por isso são importantes as missões da NATO, Portugal vai manter a participação que tem nestas missões?



Sim, Portugal vai manter e vai aumentar também nalgumas outras missões que não são da NATO como é o caso da operação “takuba” no Sahel e no reforço da capacitação das forças armadas moçambicanas.



Mas vamos manter presença em todas as missões em que estamos atualmente. Somos um dos países mais relevantes na operação Sea Guardian, no Mediterrâneo. Já está prevista a saída, no mês de Maio, da maior parte do nosso contingente no Afeganistão porque vamos precisar de usar esses meios noutros teatros de operação. Mas Portugal está muito presente, mais de 50 por cento das nossas forças destacadas em temos de pessoal e em termos orçamentais vai para missões da NATO em 2021.



P.: Portugal, que assume a Presidência da União Europeia, terá um papel importante na articulação da NATO com a União Europeia em matéria de defesa.



R.: De facto, foi muito referido, quando contamos com a presença do chefe da diplomacia europeia Joseph Borrell, a necessidade de nos articularmos melhor, enquanto NATO, com a União Europeia. E Portugal com a Presidência Portuguesa da União Europeia tem agora uma especial responsabilidade e vamos organizar várias iniciativas nesse sentido.



Um outro aspeto importante é que se decidiu trabalhar no sentido de um novo conceito estratégico para a NATO em 2022.



Nesta reunião falámos também da importância de reforçar a componente politica da NATO. Posicionar a Aliança como a grande plataforma para o dialogo transatlântico