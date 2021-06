Pandemia mostrou que "a arquitetura é vida", diz responsável do Movimento dos Sem Teto

"Não adianta um arquiteto criar uma cidade simplesmente pensando no betão, sem vida. Isso não valeria de nada. A arquitetura é para a vida. Ela dimensiona onde as pessoas vão ficar, o modo de vida das pessoas. Agora, com a pandemia, isto ficou mais evidente. Qual foi a primeira frase que gritaram? `Fiquem em casa`. Que casa?", ponderou a especialista, que participará num debate do Congresso Mundial de Arquitetos, com o arquiteto colombiano Edgar Maza, na terça-feira.

A quarta semana aberta do 27.º Congresso Mundial de Arquitetos, no Rio de Janeiro, dedicada ao impacto dos fluxos migratórios nas cidades, tem início hoje, com um debate sobre "migrações e diásporas". Na terça-feira, o tema em discussão será "novas práticas na Arquitetura".

Carmen Silva, descrita como uma "arquiteta na prática", é uma das líderes do Movimento dos Sem Teto do Centro (MSTC), de São Paulo, que procura garantir o direito à habitação de milhares de pessoas, ocupando e requalificando prédios que foram abandonados pelos donos, e permanecem vazios.

O centro de São Paulo tem milhares de imóveis nestas condições, a maioria deles inutilizados porque os seus proprietários têm problemas financeiros, judiciais ou dívidas tributárias muito elevadas.

O MSTC já foi responsável pela inclusão social de quase três mil pessoas que moravam nas ruas ou em habitações muito precárias.

"Temos [em São Paulo], infelizmente, territórios que têm um grande adensamento que provoca a falta da habitação, que é uma porta de entrada para outros direitos", defendeu a arquiteta, em declarações à Lusa.

"Quando nós ocupamos estes espaços que estão abandonados, fazemos uma transformação. Não é simplesmente ocupar por ocupar, mas sim para morar. Morar é participar na vida do território. Esta transformação vai desde questões sanitárias, de renovação dos espaços, a também criar um ambiente que atua em conjunto com outros setores", acrescentou.

Carmen Silva contou que reconfigurar edifícios abandonados com o MTSC, é tornar espaços sem função social em lugares onde as pessoas podem morar e a partir dos quais podem inserir-se na realidade territorial da cidade.

"Temos uma ocupação na região central onde mantemos um trabalho em rede com a saúde, com a educação. Temos uma horta urbana. Estamos pegando estes espaços que estavam sem nenhuma função e `ressignificando-os`. Criando uma nova forma de morar", contou à Lusa.

"Nós ocupamos prédios abandonados com propósito de transformar aquele lugar não num espaço de habitação provisória, mas num lugar de habitação permanente (...). O que queremos é transformar um espaço que estava abandonado, cheio de lixo, num espaço de habitação definitiva", acrescentou.

Questionada sobre expectativas ante a sua participação no 27.º Congresso Mundial de Arquitetos, Carmen Silva disse esperar "que os movimentos sociais tenham voz e que, através deste seminário, que é tão importante, com a participação de muitos arquitetos, possamos fazer esta troca de conhecimento e ter o entendimento de que os movimentos têm um papel fundamental de intermediação entre a comunidade e o poder público, e também com a cidade".

A brasileira considerou que o conceito de transitoriedade, um dos eixos temáticos da quarta semana aberta do congresso, é pertinente em relação ao seu trabalho: "Vivemos num espaço, no espacial, vivemos também querendo ter um `pertencimento` nos territórios que habitamos".

"Como acontece este `pertencimento`? Participando efetivamente na vida do território, na vida do bairro, tendo uma participação efetiva em tudo que o território nos propõe para não chegarmos como um elemento distante da realidade destes territórios. Quando ocupamos um espaço, temos sempre a intenção de ser inseridos naquele local, na vida pública e socioeconómica", concluiu.

Marcado inicialmente para julho de 2020, o 27.º Congresso Mundial de Arquitetos teve de ser adiado para o presente ano devido à pandemia de covid-19.

O evento é organizado pela primeira vez no Rio de Janeiro, mas decorrendo de forma totalmente virtual, com mesas de debates, palestras e outras atividades que acontecem desde março, até julho.