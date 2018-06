Papa aceita demissão de bispos chilenos envolvidos em abusos sexuais

RTP11 Jun, 2018, 17:43 / atualizado em 11 Jun, 2018, 17:43 | Mundo

A decisão do Papa vem no seguimento da demissão coletiva de 34 bispos do Chile | Alberto Lingria - Reuters

A decisão do Sumo Pontífice da Igreja Católica vem no seguimento do caso sem precedentes em que uma demissão coletiva de 34 bispos do Chile foi apresentada por Juan Errazuriz, bispo de San Bernardo, após três encontros com Francisco no Vaticano para discutir este assunto. Na altura, Errazuriz pediu perdão pela dor causada às vítimas devido aos “erros greves e omissões” cometidas pelos bispos, que deixaram nas mãos do papa Francisco a decisão de aceitar as demissões.





Esta segunda-feira foi comunicado que três das demissões foram aceites: a de Juan Barros, da cidade de Osorno, a do bispo Gonzalo García de Cortazar, de Valparaíso, e a do bispo Cristian Cordero, de Puerto Montt. Não se sabe ainda se o papa irá aceitar as restantes demissões.





“O pior caso na história norte-americana”

O principal acusado neste escândalo é o bispo Fernando Karadima, que numa investigação de 2011 foi declarado culpado pelos crimes de abuso de rapazes menores durante as décadas de 1970 e 1980. Juan Barros, cuja demissão foi agora aceite, é acusado por algumas das vítimas de ter testemunhado estes abusos e não ter feito nada para os impedir. Ambos os bispos negam estas acusações.O arcebispo Charles Scicluna, investigador de casos de abusos sexuais no Vaticano, visitou o país no início deste ano e irá agora voltar para recolher mais informações.Após outro escândalo de abusos sexuais na Igreja Católica, desta vez na Pensilvânia, deverá este mês ser lançado pelo procurador-geral do Estado norte-americano um relatório de 884 páginas com os detalhes de casos de abusos que ocorreram durante várias décadas em seis das oito dioceses do estado.Apesar de o relatório ainda não ter sido tornado público, já foi partilhado com os bispos destas dioceses. Alegadamente, alguns destes bispos pediram que este documento não fosse divulgado, mas o pedido não foi aceite.Mark Rozzi, vítima destes abusos em criança e atual legislador e defensor dos direitos dos sobreviventes de abusos sexuais, declarou ao diário britânicoque ainda não leu o relatório, mas que espera que nele estejam listados centenas de padres e de vítimas, incluindo outros padres e freiras que também sofreram abusos sexuais.“Será o pior relatório sobre abusos sexuais na história norte-americana”, afirmou. “Gostava que o Papa fizesse com que aconteça o mesmo que está a acontecer com o Chile e pedisse aos bispos da Pensilvânia que se demitissem”.