Papa aceita pedido de renúncia de bispo da diocese brasileira de Formosa

Lusa12 Set, 2018, 15:51 | Mundo

Em comunicado, a Santa Fé refere que o papa Francisco nomeou o administrador apostólico com "sede vacante", isto é, aguarda a nomeação de um novo bispo, Paulo Mendes Peixoto, arcebispo metropolitano de Uberaba.

O bispo José Ronaldo Ribeiro foi preso a 19 de março, juntamente com o seu vigário-geral e outros quatro padres, acusados de desviar as angariações que receberam dos paroquianos.

As detenções ocorreram no contexto de uma operação, denominada "Caifás", que foi iniciada com o objetivo de desmantelar "uma associação para cometer um crime" que desviava "recursos da Diocese da Igreja Católica de Formosa" e de algumas paróquias no estado de Goiás, indicaram fontes oficiais do país.

Segundo o Ministério Público de Goiás, com o dinheiro desviado dos dízimos e doações, o grupo chegou a investir numa casa de lotaria e a comprar veículos para uso pessoal, bens que estavam em nome dos líderes.

Os recursos desviados estão avaliados em cerca de dois milhões de reais (cerca de 418 mil euros) e vieram de "dízimos, doações, taxas para batismos e casamentos", entre outras "angariações festivas de dinheiro dos fiéis".