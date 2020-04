Papa adia por um ano visita a Lisboa agendada para 2022

Matteo Bruni, diretor da sala de imprensa da Santa Sé, justifica a decisão com a "atual situação sanitária e as consequências da deslocação e aglomeração de jovens e famílias."



O Comité Organizador Local de Lisboa acrescenta ainda, "a necessidade de concentrar esforços e recursos no apoio aos mais fragilizados".