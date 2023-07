Papa anima jovens argentinos a vivirem intensamente "o Mundial" que será a JMJ

"Vós (jovens da diocese de Córdoba, na Argentina), como tantos outros milhares de jovens que se dirigem a Portugal durante estes dias (...) deixastes o que conhecíeis: as vossas famílias, o vosso conforto, e partis sem demora ao encontro de outros. Alguns podem levar um mate(chá argentino), outros uma guitarra, mas o que vos identifica a todos é `a T-shirt: a T-shirt da fé e do amor a Deus e aos irmãos`, disse o Papa Francisco no discurso aos jovens argentinos.

A estes rapazes e raparigas, Francisco perguntou: "Deram-se conta de que se preparam para jogar um `Campeonato do Mundo`?".

E prosseguiu: "Este `Campeonato do Mundo` é muito especial, é um encontro amigável em que não há vencedores nem vencidos, mas todos ganhamos. Sim, porque quando saímos de nós próprios e vamos ao encontro dos outros, quando partilhamos, (...) quando não rejeitamos ninguém, então somos todos vitoriosos e podemos erguer juntos `a taça da fraternidade`".

O Papa argentino continuou com a símile do futebol e explicou aos jovens que "na equipa de Cristo, o jogo é jogado até ao último minuto, não podemos distrair-nos nem sofrer golos. Temos de estar atentos e jogar como uma equipa, seguindo as instruções do treinador, ou seja, das pessoas que nos acompanham e nos guiam para sermos melhores amigos de Jesus todos os dias".

Depois, Francisco convidou-os a "viver intensamente esta `taça do mundo`, esta Jornada Mundial da Juventude, que vos enriquecerá com uma grande diversidade de rostos, culturas, experiências, diferentes expressões e manifestações da nossa fé" e a ajudar "outros jovens que não encontram o sentido da vida ou que já perderam o caminho para seguir em frente".

"Desejo-vos um bom jogo", concluiu o Papa Francisco, que se deslocará de 2 a 6 de agosto para participar nos eventos da JMJ em Lisboa, onde são esperadas centenas de milhares de jovens.