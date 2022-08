Papa avisa para o perigo de um desastre nuclear na central de Zaporizhia

Na habitual audiência semanal no Vaticano, Francisco apelou a passos concretos para acabar com a guerra. A invasão russa começou há seis meses. O Papa considera que as guerras são loucura e que os comerciantes de armas que lucram com o conflito são delinquentes que matam a humanidade.