Papa classifica pandemia como "a provação do nosso tempo"

O Papa apelou a uma Europa mais justa e mais tolerante para superar a crise pandémica. Francisco está na Eslováquia para uma visita oficial. No discurso no palácio presidencial, Francisco classificou a pandemia com a "provação do nosso tempo" e apelou à fraternidade e espírito de união para superar a crise.